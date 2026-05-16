出世を望まず、最低限の業務だけを淡々とこなす「静かな退職」という働き方。しかし、「うまくやれている」と思っているのは、本人だけかもしれない……。人事コンサルタントで、著書に『ボスマネジメント』がある難波猛氏が、「言われたことはちゃんとやっていた」中堅社員が、「解雇寸前」に至ったケーススタディを紹介する。最低限の仕事をしているつもりが……「自己評価が高く、上司の評価とギャップがある社員」への対応は、