【WWE】SMACK DOWN（5月8日・日本時間9日／フロリダ・ジャクソンビル）【映像】人気美女レスラーの“アク強め”泡風呂PVシーンかつて日本マットで「ファイティング・プリンセス」と呼ばれた女子レスラーが、泡風呂に浸かりながら優雅に語りかける。強烈な自己陶酔ぶりプロモビデオにファンから「美人だ」「きれいだな」と驚愕と称賛の声が相次いだ。WWE「SmackDown」で、近く昇格が決定してい