アイアンショットが安定せず、「もう一歩、キレがほしい」と感じていませんか？方向は合っているのにピンに絡まない、当たりは悪くないのに距離にムラが出る、そんな違和感のは、インパクトの“位置”にあるかもしれません。 アイアンショットの安定のコツを伊東プロにレッスンしていただきました。 フェース向きを正すことで前傾角の崩れを防ぐ フェース向きに神経を集中することで前傾角はキープ