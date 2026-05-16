【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 大阪ブルテオン（5月15日・男子CS決勝）【映像】「2回曲がった」ありえない軌道の“無回転”サーブ男子バレーで、「2回曲がった」と驚きの声が上がるほど衝撃の軌道を描くサーブが飛び出した。相手コートのライン際でフラッと揺れて落下すると、そのサービスエースに日本代表選手も驚きの声を挙げた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第1戦が行われ、レ