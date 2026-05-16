「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）阪神は打線が奮わず２連敗。今季３９試合目にして初の零封負けを喫した。デイリースポーツ評論家・藤田平氏（７８）は広島先発の栗林良吏投手（２９）の投球について「阪神打線を抑える見本」と分析した。◇◇栗林の投球は良かったが、敗因は阪神打線が変化球を打てなかったことにある。カーブ、フォーク、カットボールと多彩な球種があり、コントロールもいい。抑えとして