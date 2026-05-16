息子を浴槽に沈め殺害した罪で、神奈川・鎌倉市職員の女が起訴されました。鎌倉市職員の鈴木真理子被告（35）は2025年5月、自宅で当時1歳11カ月の息子を浴槽に沈め溺死させた殺人の罪で15日に起訴されました。警察が2026年2月、鈴木被告を書類送検していましたが、横浜地検が15日に逮捕したということです。