タレントの山之内すず（24）が16日までに自身のインスタグラムを更新。近影をを公開した。「お仕事で伊勢に行けたのではじめて伊勢神宮へ」と書き出した山之内。「木陰が涼しく心地よかった」「食べ歩きも楽しめて大満喫でした」と振り返った。「マネージャーがカメラで撮ってくれたので素敵なお写真になってます嬉しい」と添えて景色を楽しむ様子を披露した。ファンからは「お写真がよすぎる！」「本日も可愛いと幸せ癒し