積極的なプレースタイルで存在感を示している“マシュマロボディ”のグラドルポーカー女子。ファイナルテーブル進出をかけ、クールな勝負ドレスで登場した。【映像】グラドルポーカー女子、ギャップ全開の“妖艶”ブルードレス姿美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第5話（予選テーブルCの模様）が5月9日に配信。予選第１戦（テーブルA）を4位で