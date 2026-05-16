ＡＫＢ４８の奥本カイリ（１９）が、国内最大級ギター系楽器展示会イベント「ＳＯＵＮＤＭＥＳＳＥｉｎＯＳＡＫＡ２０２６」（１６、１７日・大阪南港ＡＴＣホール）の１７日に出演し“いちギタリスト”として３０分間の単独ステージに挑む。個人でのグループ外のイベント出演も自身初。魂を込めたアコースティックギターの弾き語りで爪痕を残す決意を聞いた。最大の試練であり、チャンスでもある。「もうすでに葛藤し