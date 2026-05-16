「保護当初は400グラムの手乗りサイズ→1年で先住猫と体格逆転、今は6.5キロ超の“巨猫”に」【写真】野生忘れました…見事な「猫の開き」ポーズそんなコメントに添えられた写真に写っているのは、茶トラの男の子「リッツ」くん。片手に収まるほど小さかったリッツくんは、今ではふっくらとたくましく成長。3歳の息子さんとシンクロポーズで眠る姿は、まるできょうだいのようです。今から5年前、飼い主のXユーザー・黎さん（@ray12