483台のみの「激レアモデル」は当時ナンバー付きホイールメーカーのENKEIは2026年5月11日、公式SNSを更新。静岡県磐田市のグループ会社が運営する自動車販売店・整備工場「エンケイオートガレージ」にて、同社所有のホンダ「NSX」の展示を開始したと発表しました。どのようなクルマなのでしょうか。【画像】483台のうちの1台！ これがENKEI所有の「NSX タイプR」です！ 画像で見る（30枚以上）NSXは1990年9月に登場した