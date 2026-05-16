NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月18日放送の第36話では、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）と向き合うためのヒントを得る。 参考：朝ドラにおける“赤ちゃんの抱き方”への一つの解『風、薫る』“ドクターX”味が増す病院編 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 千佳子役の仲間由紀恵が初登場した第35話