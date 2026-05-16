私はアヤコ（65歳）。夫と長男のタケシ（40歳）と3人で暮らしています。次男のユウジ（35歳）は結婚をして幸せな家庭を築いているのですが、タケシにその気配はありません。趣味に推し活にお金を好き放題使って、家事も手伝わないタケシ。以前見かねて「一人暮らしでもしなさい！」と叱ったら、それからは月5万円の生活費を入れてくれるようになりました。タケシにも愛する人がいる幸せを実感してほしいけれど……こればかりはご縁