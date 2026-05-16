栃木県上三川町上神主の民家の男性住人から5月14日午前9時28分、「強盗です。家族がバールで殴られた。犯人は駆け足で逃げた」と110番通報があり、県警下野署員が現場に急行。倒れていた住人の会社役員・富山英子さん（69）が近くの病院に運ばれたが、まもなく死亡した。40代の長男と30代の次男も頭部を負傷して病院に運ばれた。県警は現場近くにいた自称神奈川県相模原市の高校生の男（16）の身柄を確保、同日夜に強盗殺人