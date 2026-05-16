アーティスト・タレントのあのが、12日深夜放送のテレビ東京『あのちゃんの電電電波♪』（毎週火曜深2：00）に出演。いま一番お金をかけているものを明かした。【動画】「こんなアジアンテイストなん？」自宅で粗品とトークするあのちゃん同番組は、気になるゲストを自宅に招き、飼い猫の“ササキ”（霜降り明星・粗品※声の出演）とタッグを組んで素顔を掘り下げる音楽トークバラエティ。この日は、ゲストの歌手で俳優