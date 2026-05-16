【その他の画像・動画等を元記事で観る】MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）など4部門にノミネートされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集める8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、2026年5月27日発売の両A面3rdシングルCD 『キュートなキューたい / ナイスだね』より、テレビアニメ「ポケットモンスター」（テレ東系 毎週金曜よる6時55