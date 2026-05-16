タレントの重盛さと美さん（37）が2026年5月7日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露した。「髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」重盛さんは、「改めてまして...髪の毛切りましたっ」と報告し、新ヘアスタイルでポーズをとる姿やウエストをチラ見せしたショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、