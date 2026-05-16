入学してからの「困りごと」とおうちサポート 楽しく過ごせるようにサポートをする 小学校生活、子どもには楽しく過ごしてもらいたいものです。学校で苦手だな、できなくていやだなと思うようなことに対して、おうちでのサポートがあれば、すこし気持ちが楽になるかもしれません。 困りごとと認識されやすい行動には、何かしらの理由や考えられる背景があります。 たとえば授業中に立ち歩いてしま