茶キジってどんな毛色？ 「茶トラ」の愛称で知られる 全身が茶色の毛で覆われた毛色です。アビシニアンなどの品種は別にして、多くの場合、茶色に濃淡があり、全体的にキジのようなしま模様が見られます。そのため、茶の毛色を持つ猫は「茶キジ」あるいは「茶トラ」とも呼ばれます。 茶キジの猫はメスではなかなか生まれてきません。また、茶キジの猫は他の毛柄の猫と比べて体が大きいとも言われています。 茶キジD