来週の主な予定日本CPIにFOMC議事録小枝日銀委員、G7財務相会議 ・G7財務相中銀総裁会議為替や中東リスク、貿易摩擦が焦点 ・日本消費者物価指数先行指標の東京コアは3カ月連続2%割れ ・FOMC議事録3名が据え置き自体は支持も「緩和志向」に反対 ・小枝日銀委員本来タカ派も4月は据え置き支持、発言に警戒 ・ウォーシュ氏がFRB議長に就任、利下げ派ミランFRB理事辞任 16日（土） 氷見野日銀副総裁、日