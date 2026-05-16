１１日からの週は、ドル買いと日本の介入警戒がせめぎ合う不安定な展開となった。ドル円は156円台半ばから158円目前まで上昇したものの、米・イラン交渉の停滞や原油高、米金利上昇といった外部要因で押し上げられる一方、158円に厚く意識される防衛ラインが上値を抑え、急落と反発を繰り返した。英政局不安や欧州景気の弱さを背景にユーロ・ポンドは対ドルで軟調となり、クロス円も乱高下が続いた。背景には原油急騰によ