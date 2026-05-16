歌舞伎俳優・市川團十郎が１５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演した。亡き父・十二代市川團十郎時代は自宅の１階が稽古場で２階がリビングだったそうで、稽古が終わりリビングへ戻る階段で師匠と弟子から親子へ戻る切り替えができていたという。現在は自らが團十郎として後進を育てる身。「教え方が大変です。私が子どもの時は『お前、なにやってんだ』でバチーンとかしょっちゅうでしたが、