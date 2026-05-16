おうちでカフェ気分！ カフェに出かけたいけれど、出費も気になる…そんな時はおうちでカフェ風のドリンクを楽しんでみてはいかがでしょうか。身近なスーパーで手に入りやすい材料を使ったドリンクレシピをご紹介します。 デザート感覚で楽しめるほうじ茶の香りにホッとする緑茶で楽しむラテ市販のキャラメルでできちゃう ずっと家にいると、息が詰まる、イライラしてくるなど心も乱れがち。そんなときは、おいしい飲み物で気分