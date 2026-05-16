千葉・市原市の民家で15日夜、男性が胸などを刺され病院に搬送されました。警察は、出頭してきた男性から事情を聴いています。15日午後7時半ごろ、市原市大坪の民家で「救急車」と119番通報がありました。その後、「先輩から胸を刺されたと申し立てている男性を搬送している」と、消防から警察に通報がありました。男性（30代くらい）は胸と腹の間を刺されましたが、意識はあったということです。近所の住民：足とか血だらけになっ