カンヌ国際映画祭で「急に具合が悪くなる」の公式上映後、手をつないで喜びの表情を見せる（左から）ビルジニー・エフィラさん、濱口竜介監督、岡本多緒さん＝15日、フランス・カンヌ（共同）【カンヌ共同】第79回カンヌ国際映画祭で15日、最高賞「パルムドール」などを競うコンペティション部門に選ばれた濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が公式上映され、観客から10分以上にわたって万雷の拍手が送られた。会場では主演