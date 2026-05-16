栃木県上三川（かみのかわ）町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、栃木県警は１５日、相模原市の自称男子高校生（１６）を強盗殺人容疑で緊急逮捕した。この事件を巡り同容疑で逮捕されたのは同市の男子高校生（１６）に続いて２人目。県警は２人が強盗に加わった経緯を調べている。発表によると、自称男子高校生が在籍する高校の裏付けはできていないが、初めに逮捕された高校生と