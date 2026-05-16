俳優の秋野暢子（69）が14日、自身のブログを更新。炊飯器で作った、新玉ねぎが丸ごと入ったスープを披露した。【写真】「料理上手!!!」秋野暢子が炊飯器で作った“丸ごと玉ねぎ”スープ自身のSNSで頻繁に手料理や食事を公開している秋野。この日の朝食は「仕込んだ新玉ねぎ丸ごとスープです」と紹介し、細かく切られたちくわやネギとともに玉ねぎが丸ごと2個入った、“血液サラサラ”栄養満点の手作りスープを披露した。続