15日、宮城県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。15日午後8時22分ごろ、宮城県で強い地震があり、宮城・登米市、大崎市、石巻市で震度5弱、震度4以下が北海道や東北地方などの広い範囲で観測されました。震源地は宮城県沖で、震源の深さは約46km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4となっています。宮城・登米市では長周期地震動の階級3を観測しました。この地震の影響で、一時、東北新幹線の東京駅から新青森駅の間