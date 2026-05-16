本日5月16日（土）、笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎がMCを務める『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査！』が放送される。鶴瓶と孝太郎の超強力タッグが、芸能界、スポーツ界など、さまざまなジャンルで大活躍したスターたちの“今”を大調査し、波瀾万丈な人生や現在の暮らしぶりに迫るこの番組。スタジオゲストに黒木瞳、見届け人に劇団ひとりを迎え、大活躍したスターの知られざる今を深掘りする。番組では、グレーヘアで着物姿など女性とし