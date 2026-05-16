持ち帰りすし店の小僧寿しは、2026年5月16日・17日・23日・24日の4日間限定で初夏の「大感謝祭」を開催します（一部店舗を除く）。定番人気ネタがたっぷりまぐろ、サーモン、えび、いか、玉子、ねぎまぐろなど、年齢を問わず人気の高いネタを詰め込んだ盛り合わせ2種類が、感謝価格で販売されます。・大感謝桶盛40貫家族や友人と囲むのにぴったりの大皿メニュー。みんなでワイワイと食べられるボリューム感です。価格は2505円（1貫