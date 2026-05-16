トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年5月15日から21日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。期間限定価格のアイテムの中から、注目商品を3つピックアップして紹介します。「出したくない二の腕が隠れる」ドライウエストタックT上品なフレンチスリーブと、インでもアウトでもすっきりして見えるテーパードシルエットが特徴のトップスです。暑い季節にうれしい接触冷感機能