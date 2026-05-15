最近体重が気になってきた、けれど仕事柄お酒を飲む機会が多い、少しくらいはお酒を楽しみたい！ そういったお悩みを抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか？ そこで今回はダイエット中に積極的に摂るべき栄養素を、管理栄養士の飯田優季さんに紹介していただきました。 編集部 ダイエット中の食事で注意すべきことは何でしょうか？ 飯田さん まずは自分のこれまでの食生活を見直してみましょう。消費量に比べて