週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、我が家では当たり前！だけど他の家では考えられないユニークなルールを73人に大調査！《出演》田辺大智アナウンサー（日本テレビアナウンサー）《田辺アナのマイハウスルール》・炊飯器の水の量は、ミリ単位で調整する《街の皆さんのマイハウスルール》・電気の消し忘れは誰だ！？家族内罰金ルール・グラム単位！毎日体重測定厳格ルール・週の半分は炊き込