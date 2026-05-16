2026年5月14日、中国メディアの第一財経は、電池産業が「量から価値」へと転換する中で、日立などの外資系企業が高度な技術力を武器に市場展開を加速させていると報じた。記事は、5月13〜15日に広東省深セン市で開かれた第18回国際電池技術交流会・展示会に、世界90以上の国・地域から3000社以上が出展し、駆動用電池や蓄電池、関連材料、スマート設備、リサイクルなど電池の全産業チェーンをカバーする展示が行われていると紹介。