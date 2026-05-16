◇インターリーグエンゼルス―ドジャース（2026年5月15日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）は15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」3連戦の初戦に臨む。大谷が18〜23年の6年間プレーした古巣エンゼルスで、21、22年にチームメートだったエ軍のカート・スズキ監督（42）が、試合前に大谷について語った。報道陣から「彼がここまで大きな存在になっていく過程をどう見ていたか。今