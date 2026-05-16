16日の予告先発・村上は、デーゲームを得意にしている。通算7試合で3勝0敗（3完封）、防御率1・93。開幕投手を務めた今季は金曜日のナイターが続いたが、4月24日の金曜日は試合が組まれておらず、翌25日のデーゲームに中7日で広島戦に先発。勝敗こそつかなかったものの、7回1失点で試合をつくった。プロ初登板だった21年5月30日の西武戦（メットライフドーム）も、日曜日のデーゲーム。3回途中5失点でKOされたが、味方打線の援