講演で非戦を訴えるダニー・ネフセタイさん＝2026年3月、東京都清瀬市パレスチナ自治区ガザでの戦闘について日本各地で講演し、イスラエル人の視点から非戦論を唱える木工職人ダニー・ネフセタイさん（69）＝埼玉県在住＝が、緊迫する中東情勢下に中国を初訪問した。太平洋戦争での旧日本軍による加害とガザで続く戦闘、激化するイラン・イスラエルの交戦を重ね「戦争は人間性を失わせる」と和平を訴える。（共同通信＝高山裕康