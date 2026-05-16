DeNAの中川虎大は9年目の今季、セットアッパーとして急成長を見せている。昨季までの通算ホールドポイント（ホールド＋救援勝利）は14にとどまっていたが、今季はすでに11ホールドポイントをマーク。4月21日の阪神戦からはH→H→○→○→H→H→H→H→H→H（Hはホールド、○は救援勝利）と10試合連続でホールドポイントを記録している。連続試合ホールドポイントのプロ野球記録は、10年の中日・