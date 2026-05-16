職務中の警察官も「サングラス」。今や職場だけでなく「学校」でもサングラスの着用が広がっています。 【写真を見る】休みも仕事も授業中も…どこまで広がる？「サングラス」着用【THE TIME,】 ユニクロ「本腰を入れて全て刷新」強い日差しが気になる季節になり、街では多くの人がサングラス姿です。「紫外線で目が疲れる。レンズが濃いのはあまり好きではないけど、調光レンズならかけやすい」（30代女性）「体感温度