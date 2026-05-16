歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。長男の市川新之助が父の意外な素顔を明かした。【写真】「何気に勸玄さんお姉ちゃまの背を越しましたか？」市川團十郎が公開した子どもたちの写真2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎。番組では父として子どもたちと向き合う素顔や、家族愛あふれるエピソードも語った。その中で長男の新之