今回の米中首脳会談を通じて見えた米中両首脳の思惑について、FNN北京支局・近藤雅大記者の報告です。トランプ大統領が9年ぶりに訪中し行われた今回の首脳会談は、両首脳の親密ぶりが印象づけられたものとなりました。中国側はアメリカとの間で「建設的な戦略的安定関係」を構築することで合意したことを重要な成果として強調していて、「対立により戦争が発生してはいけない」などと説明しました。注目された台湾問題では、習主席