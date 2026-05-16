「居心地悪くて……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、30年前の“内定者飲み会”での出来事を明かした――。佐久間宣行氏○授賞式で思い出した“一番苦手だった飲み会”第70回岸田國士戯曲賞の授賞式で、受賞者のダウ90000・蓮見翔へのスピーチを行った佐久間氏。13日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)では、「やっぱり独特ですね」と会場の雰囲気を振り返り、「得意じ