「雨で服やバッグ、足元もびしょびしょ……」そんな梅雨時期のストレスを軽減したい人へ。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、おすすめのアイテムをピックアップしてお届けします。手やバッグが濡れにくい折りたたみ傘と、靴を履いたまま装着できる撥水シューズカバーが登場。「こんなの欲しかった」と言いたくなりそうな便利アイテムは、雨の日のお出かけに手放せなくなるかもしれません。 手もバッグも