今回は、C子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。「おしゃべり好き」なお隣さんに、いつも長時間引き留められ、ストレスを感じていたC子さんは、外出そのものが億劫になるほど悩んでいました。そんな中、ある出来事をきっかけに「このままではいけない」と決意し――！？ おしゃべり好きな、お隣さん 戸建てでお隣同士のD美さんは、とても気さくで、感じのいい奥さんです。 ただ、彼女は大の「お