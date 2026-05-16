方言は人間特有のものと考えられがちですが、実はクジラなど他の動物にも存在することが分かっています。チャールズ・ダーウィン大学の研究で、コウモリにも方言が生まれていることが分かりました。Dialect Formation in Ghost Bats: Genetic, Geographic and Morphological Drivers of Social and Echolocation Call Divergence - Hanrahan - 2026 - Ecology and Evolution - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.co