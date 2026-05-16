☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、西武＝隅田２位の西武は１５日、日本ハムに勝ち、２３年７月以来の７連勝。首位のオリックスとのゲーム差を０・５に縮めた。この結果、１６日にも首位に浮上する可能性が出てきた。仮に単独首位となれば、２０２４年４月３日（５試合終了時点）以来２年ぶりだが、今年のように４０試合以上を消化しての首位となると、２０２２年９月１日（１２２試合終了