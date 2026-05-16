有名タレントが電車に乗るプライベート姿をアップした。１６日までにインスタグラムで「１人きりの車内僕が乗るのは始発駅です。今日は次の駅まで僕の乗った車両は１人きりの貸切でした本日はとってもよい天気です！ボーっと空を眺めてました」とつづったのは、吉本新喜劇の西川忠志。タレントの西川きよしと、西川ヘレン夫妻の長男だ。忠志は「では本日も劇場へ。なんばグランド花月・酒井藍座長作品は３回公演。そして