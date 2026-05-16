13日の参議院決算委員会に出席した参政党の梅村みずほ議員の“ある行動”がSNS上で大バズリしている。 X（旧Twitter）上に拡散された映像によれば、国民民主党の山田吉彦議員が質問を行う背後で、梅村氏が手元のアイスティーにシロップを投入。氷とストローが当たる「カラカラカラ～」という音を響かせながらかき混ぜる姿が映し出された。 すると今度は、ストローの上の穴を指で塞いで中の液体を吸い