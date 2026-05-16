テレビ朝日系では、16日午後6時30分から『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査！』を放送する。【動画】「美術館のよう」玄関やダイニング、夫婦の寝室…広々としたミラノの自宅を披露する中村江里子同番組は、笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎が、芸能界、スポーツ界などさまざまなジャンルで大活躍したスターたちの“今”を調査。波瀾万丈な人生や現在の暮らしぶりに迫る。スタジオには見届け人として劇団ひとりを迎え、大活躍したスターの