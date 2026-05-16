モデルでタレントのアンミカ（54）が16日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「先日、叙々苑創業50周年を記念し、名物ゴルフコンペ『叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦』が7年ぶりに復活開催されました」と書き出したアンミカ。「多くの芸能人やプロが参加」「気候も良く、鳥の囀りが気持ち良い日で、ランチの肉も美味しすぎる幸せな大会でした」と報告した。「小島瑠璃子ちゃん、クリカ